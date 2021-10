Milan Torino: esperimento per Pierre Kalulu. La sua posizione

Milan Torino: Pierre Kalulu torna tra i titolari in vista della sfida contro il granata. Curiosa però l’inedita posizione. Ecco dove giocherà

Pierre Kalulu torna dal primo minuto in Milan Torino dopo tre panchine consecutive (entrato solamente contro il Porto). Il francese, però giocherà in una posizione inedita per lui in Campionato, sintomo dell’esperimento di Pioli proprio martedì scorso contro i portoghesi.

Kalulu infatti giocherà per la prima volta sulla corsia di sinistra in Serie A. Infatti, in seguito al forfait di Ballo Touré, dovuto all’entrata killer di Soriano, il francese occuperà il suo posto, dopo aver sperimentato questo ruolo per una mezz’oretta al Do Dragao contro il Porto. Pioli gli dà fiducia, in attesa del rientro di Theo, che questa sera partirà dalla panchina.