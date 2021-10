Milan Torino: Pioli lancia Kalulu? Le ultimissime di formazione

Pioli medita l’inserimento di Kalulu nella gara di questa sera tra Milan e Torino: l’infortunio di Ballo Touré gli spalanca le porte

Stefano Pioli potrebbe optare per l’inserimento di Pierre Kalulu a sinistra per la gara di questa sera contro il Torino a San Siro. Questa l’indiscrezione che emerge da Milanello a poche ore dalla sfida. Il trauma contusivo accusato da Ballo–Tourè e la conseguente non convocazione impongono al tecnico scelte precise.

Theo Hernandez è infatti recuperato dal Covid ma si accomoderà in panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Tocca Pierre dunque: Kalulu vuole continuare a dimostrarsi affidabile.