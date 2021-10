MN24 – Ballo Touré out col Torino: il motivo

Ballo Touré è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara di questa sera contro il Torino: il motivo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Fodè Ballo-Toure non è stato convocato per il match di questa sera a San Siro contro il Torino a causa di trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Pesa sull’ex Monaco il bruttissimo intervento di Soriano in Bologna-Milan. Il terzino ora punta la Roma.

Pioli potrebbe dunque sostituirlo con Kalulu: gli ultimi dubbi verranno sciolti a ridosso della gara.