Calciomercato Milan: la Juventus pensa all’obiettivo rossonero come piano B a Thiago Motta

La Juventus punta Thiago Motta per il dopo Allegri, tuttavia come piano B nel mirino ci sarebbe un obiettivo del calciomercato Milan

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, per la Juve non si può escludere la pista che porterebbe Roberto De Zerbi ad essere il nuovo allenatore bianconero per la prossima stagione.

Il lavoro del tecnico ex Sassuolo accostato anche al calciomercato Milan per il dopo Pioli, con il Brighton è ormai giunto al termine dopo la decisione di arrivare ad una risoluzione consensuale e gli ultimi rumors confermano un interesse dei bianconeri. Che, però, vedono sempre in Thiago Motta il profilo preferito.