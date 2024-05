Kelly Milan, il difensore ha SCIOLTO le riserve: decisione presa, giocherà lì

Kelly-Milan, il difensore del Bournemouth ha preso la sua decisione per il futuro: niente rinnovo, andrà al Newcastle

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan si appresta a perdere uno dei principali obiettivi, soprattutto lo scorso gennaio.

Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a fine stagione, ha deciso di non estendere l’accordo e di lasciare il club a parametro zero. In pole c’è il Newcastle che ha messo sul piatto una ricchissima offerta. Prossimi giorni decisivi.