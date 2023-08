Milan Torino: mano di Ilic nell’area di rigore della formazione granata, per l’arbitro non è rigore. L’episodio

Primo episodio molto dubbio a San Siro. A metà del secondo tempo, Rafael Leao si rende protagonista penetrando nell’area di rigore avversaria con una pericolosa serpentina.

Dopo un contrasto con un difensore del Torino il pallone carambola sul braccio di Ilic. Per l’arbitro però non è calcio di rigore per il Milan: probabile che il gesto sia stato interpretato come fortuito.