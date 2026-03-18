Milan Torino, novità nei convocati di Allegri: torna Rabiot e Saelemaekers riposa? Attenzione a Gimenez…

Milan Torino, Allegri ritrova pedine importanti per la sfida di San Siro: torna Rabiot e attenzione a Santiago Gimenez…

Nella giornata di ieri il Milan è tornato al centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista della 30^ giornata di Serie A. Dopo il giorno di pausa concesso all’indomani della sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, i rossoneri si sono ritrovati per proiettarsi verso la sfida di sabato alle ore 18 a San Siro contro il Torino. A livello mediatico, la notizia principale della giornata è stata la pace tra Rafael Leao e Christian Pulisic, avvenuta davanti a tutta la squadra, per chiudere definitivamente il battibecco avvenuto a Roma. Un segnale di distensione fondamentale per il gruppo di Massimiliano Allegri in un momento delicato della stagione.

Milan Torino, le rotazioni di Allegri e il rientro di Rabiot

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo allenamento ha già fornito indicazioni importanti sulla possibile formazione anti-Torino: «Per prima cosa Adrien Rabiot ha lavorato in gruppo, pronto a tornare dal primo minuto dopo la squalifica che lo ha tenuto fermo ai box contro la Lazio. Si valutano anche cambi di formazione: da capire se Leao o Pulisic partiranno dall’inizio, così come da capire se dare un turno di riposo a Saelemaekers in favore di Athekame. Dovrebbe rivedersi anche Bartesaghi a sinistra. Inoltre, per i prossimi giorni si capirà se Santiago Gimenez tornerà tra i convocati».

Il rientro del centrocampista francese garantisce peso e fisicità alla mediana, mentre restano i dubbi sulle corsie esterne, dove il tecnico livornese potrebbe optare per un turnover ragionato. L’inserimento del giovane Athekame sulla fascia destra permetterebbe a Saelemaekers di rifiatare, mentre a sinistra crescono le quotazioni di Bartesaghi. Resta infine il rebus legato alle condizioni di Santiago Gimenez: il suo eventuale recupero offrirebbe ad Allegri una soluzione fondamentale per scardinare la difesa granata, in una partita che il Milan non può permettersi di sbagliare per non perdere terreno in classifica.