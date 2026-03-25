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Milan Torino, tre punti pesanti e sosta fondamentale verso Napoli: il commento del club

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49 minuti ago

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Milan Torino, il club rossonero ha commentato ufficialmente il momento della squadra di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro i granata

Il Milan approccia l’ultima sosta del campionato con la consapevolezza di aver costruito basi solide per il rush finale del 2026. Come riportato dal sito ufficiale del club, i rossoneri occupano stabilmente il secondo posto in classifica, con un vantaggio rassicurante di 9 punti sulla zona Champions (occupata da Juventus e Roma) e a sole 6 lunghezze dalla capolista Inter. L’obiettivo fissato da Massimiliano Allegri a inizio stagione — essere nelle posizioni di vertice a marzo per giocarsi il ritorno nell’Europa che conta — è stato pienamente centrato.

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PAROLE – «L’ultima sosta a otto partite dallo striscione d’arrivo. Arriviamo a quest’ultimo stop forti del secondo posto in classifica, a sei lunghezze di distanza dall’Inter e con nove di margine sul quinto posto, occupato da Juventus e Roma a braccetto. “Dobbiamo creare i presupposti per raggiungere i nostri obiettivi a fine anno: il primo è tornare a giocare la Champions, a marzo bisogna essere in quelle posizioni”, aveva dichiarato Mister Allegri nella sua conferenza stampa di presentazione. E a fine marzo il Milan è lì, in gioco, nelle posizioni di vertice, dove il nostro allenatore si auspicava di essere a inizio stagione. Il mese di marzo si è chiuso con il 3-2 casalingo sul Torino e ha portato in dote, complessivamente, tre vittorie e una sconfitta, l’incidente di percorso all’Olimpico contro la Lazio. Prima c’erano state l’apoteosi del Derby, vinto per la seconda volta in stagione grazie al primo sigillo di Pervis Estupiñan, e il successo di Cremona. Ai punti, un mese più positivo rispetto a febbraio, anche perché ci ha permesso di rosicchiare qualche punto sia sulla vetta della classifica, sia sulle dirette inseguitrici per la corsa Champions. Tra febbraio e marzo, i rossoneri hanno anche riassaporato l’amaro della sconfitta in campionato, contro Parma e Lazio, riuscendo però sempre a reagire nella partita successiva: contro l’Inter prima, contro il Torino poi.

Segnale forte e inequivocabile della compattezza e della forza mentale di questo gruppo, che sta veleggiando da inizio stagione con un obiettivo davanti, mantenendo la giusta velocità di navigazione e confermandosi sempre in grado di ritrovare la rotta nei momenti più delicati. “Fino a marzo dobbiamo costruire per i mesi finali”, diceva ancora Mister Allegri a luglio, nel giorno del raduno. In questi mesi, il Mister e il suo staff hanno appunto costruito, lavorando molto sugli aspetti tecnici – evidente la crescita nella tenuta difensiva – ma anche e soprattutto sul piano mentale, sulla pazienza, sulla perseveranza e sulla consapevolezza.

Ne emerge, a marzo, una squadra che si presenta al momento clou della stagione vicina a centrare il suo obiettivo primario, la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche con la speranza ancora viva di regalarsi un finale di coraggiosa rincorsa. E che, dopo aver recuperato Santiago Gimenez nell’ultima a San Siro, si avvicina a riabbracciare Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek. Con la mente sgombra e con tanta voglia di far bene, il nostro cammino ripartirà da Napoli nel lunedì dell’Angelo, il 6 aprile alle 20.45, con un big match che dirà molto sulle nostre velleità da qui alla fine».

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