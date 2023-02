Verso Milan Torino, giornata speciale per i tifosi granata: allenamento a porte aperte. Non accadeva dal 4 maggio

Come il Milan, anche il Torino torna ad allenarsi per la sfida in programma venerdì sera. Per i granata, però, allenamento speciale oggi.

Questa mattina, infatti, l’allenamento si terrà, al Filadelfia, a porte aperte: non capitava dal 4 maggio. Lo scrive Tuttosport.