Milan, Thiaw lavora sodo: a Milanello sono convinti che...

Altro nuovo innesto che fin qui non ha trovato spazio al Milan è Malick Thiaw. Il difensore però lavora duro a Milanello

Malick Thiaw lavora sodo a Milanello in attesa di tornare utile per le rotazioni di Stefano Pioli. Al Milan sono convinti di aver fatto un grande affare in prospettiva acquistandolo a titolo definitivo dallo Schalke 04, come riporta Tuttosport.

Il difensore ha caratteristiche diverse da Kalulu e Tomori, per questo sta lavorando duramente per colmare qualche limite che al momento non gli consente di interpretare al meglio il ruolo secondo gli schemi tattici rossoneri.