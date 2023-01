Milan, Theo Hernandez potrebbe tornare oggi ad allenarsi in gruppo. Le ultime sull’infermeria rossonera in vista del prossimo match

Il Milan ha riempito di nuovo l’infermeria, ma solo per un breve periodo. Oltre al recupero di Calabria, potrebbe esserci anche quello di Theo Hernandez.

Il giocatore, infatti, oggi potrebbe tornare in gruppo in base a come ha smaltito l’affaticamento che l’ha costretto al forfait prima del match contro la Lazio. Lo scrive Tuttosport.