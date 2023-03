Milan, è un Theo Hernandez ritrovato: il dettaglio sul primo gol rossonero contro l’Atalanta. È una questione di velocità quando si parla del francese

Il Milan ha ritrovato Theo Hernandez. Il terzino francese non è l’autore ufficiale del primo gol contro l’Atalanta, ma il merito del sinistro a volo non può non essere suo.

Il rossonero, tornato ad essere leader in campo proprio in occasione della sfida contro la squadra di Gasperini, ha regalato una perla a San Siro: il tiro, divenuto poi gol grazie alla schiena di Musso, ha raggiunto la velocità di 104 km/h. Lo scrive Il Corriere dello Sport.