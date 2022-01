Milan: Theo Hernandez difensore goleador: è il più coinvolto in attacco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez è il difensore della Serie A più coinvolto in fase offensiva. Tra gol ed assist il terzino del Milan è una garanzia

Il Milan si gode Theo Hernandez. Il terzino francese è un autentico uomo in più in fase offensiva per la squadra di Pioli ed i numeri lo confermano.

Il francese è stato infatti coinvolto in nove gol in stagione tra tutte le competizioni, più di ogni altro difensore di Serie A (4 gol, 5 assist).