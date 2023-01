Milan, straordinari per Theo Hernandez e Giroud: titolari contro la Salernitana. I due francesi, dalla finale Mondiale a Salerno

Straordinari per Theo Hernandez e Oliver Giroud. I due francesi, infatti, tornati in gruppo il 30 dicembre, dopo le fatiche del Mondiale, prenderanno subito la maglia da titolare.

Come scrive Tuttosport, il terzino rossonero era dato per certo tra gli undici titolare, mentre per Giroud si voleva optare per il riposo. Gli infortuni di Origi e Rebic, tuttavia, non l’hanno permesso.