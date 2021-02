Milan, Theo è già meglio della scorsa stagione: i numeri

Theo Hernandez è sempre più un fattore per questo Milan. A discapito delle critiche che gli sono state mosse da settembre, il terzino rossonero sta macinando numeri sensazionali.

Come riportato dai dati Opta, con cinque gol e sei assist (11), il francese è stato infatti coinvolto in più gol della scorsa stagione con il Milan (10 – sette gol, tre assist).

