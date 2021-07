Milan su Vlasic: i numeri del trequartista croato nell’ultima stagione

Il Milan resta interessato a Nikola Vlasic. Ecco i numeri del trequartista croato con la maglia del CSKA Mosca nell’ultima stagione

Il Milan punta Nikola Vlasic come acquisto per la trequarti. Il giocatore del CSKA Mosca è sulla lista della società rossonera per rinforzare la squadra dopo l’ultima stagione da protagonista in Russia ed all’Europeo.

Nell’ultima annata il classe ’97 ha disputato 33 partite, mettendo a referto 12 gol e 6 assist. Buone performance anche ad Euro2020, dove con la Croazia si è fermato agli ottavi di finale, segnando anche un gol nella sfida contro la Scozia.