Milan “straniero”, Jacobelli: «Pioli chiamato a raccogliere la sfida di RedBird». Il suo commento su Tuttosport

Xavier Jacobelli, intervenuto sulle colonne di Tuttosport, ha commentato così il Milan “straniero” di cui tanto si parla in queste ultime ore. Le sue parole.

JACOBELLI – «L’incipit del campionato vuole essere beneaugurante per Stefano Pioli, chiamato a raccogliere la sfida del Milan globalizzato by RedBird. Per vincerla, l’allenatore del diciannovesimo scudetto sa che, quanto prima la sua Babele riuscirà a parlare una calcistica lingua comune, tanto prima le ambizioni, sue e di Cardinale, di Furlani e Moncada, verranno legittimate sul campo»