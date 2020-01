Milan sterile da un anno, ecco il dato sull’attacco rossonero

Il Milan di Stefano Pioli per la terza gara consecutiva non è riuscito a realizzare un rete. Zero gol in più di 270 minuti

Il Milan di Stefano Pioli per la terza gara consecutiva non è riuscito a realizzare un rete. Zero gol in più di 270 minuti, un dato molto preoccupante. Le uniche due vittorie in casa sono arrivate il 31 ottobre contro la SPAL e il 31 agosto contro il Brescia, in entrambi i casi soltanto per uno a zero. Nelle prime quattro giornate con Marco Giampaolo in panchina soltanto 2 reti in 4 partite giocate.

Nella scorsa stagione con Gennaro Gattuso il Milan aveva collezionato addirittura 4 partite senza segnare (Torino, Bologna, Frosinone e Fiorentina). Il tempo passa, ma i problemi sono gli stessi…