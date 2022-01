Milan Spezia, Zazzaroni: «Serra? Lo farei arbitrare già domenica»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ivan Zazzaroni è intervenuto sul Corriere dello Sport per commentare Milan Spezia e gli errori dell’arbitro Serra

La partita tra Milan e Spezia continua a far discutere. Ivan Zazzaroni ha commentato così il caso dell’arbitro Serra sulle colonne del Corriere dello Sport. Le sue parole.

«Serra, il mostro di San Siro trattato come l’assassino dello scudetto. Un mostro un po’ sfigato: ha commesso un errore grave e per come è proseguita l’azione non avrebbe potuto neppure essere aiutato dal Var. Io lo rispedirei in campo domenica per verificare se ha la personalità. Per punizione, lo farei rialzare.»