Milan Spezia, tocca ancora a Florenzi: Calabria c’è, ma in panchina

Le ultime di formazione verso Milan Spezia. Toccherà ancora a Florenzi presidiare la fascia destra nonostante il recupero di Calabria

Stefano Pioli si affida ancora ad Alessandro Florenzi. Nonostante il recupero di Davide Calabria infatti, il tecnico rossonero schiererà nuovamente il terzino ex Roma sulla destra della linea a quattro contro lo Spezia.

Secondo il Corriere dello Sport, il capitano rossonero verrà fatto partire inizialmente in panchina. Non è scontato un suo utilizzo a gara in corso per mettere minuti nelle gambe dopo un lungo periodo di stop.