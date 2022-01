Milan Spezia, Mauro: «Episodio che avrà grande influenza sui rossoneri»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Mauro ha rilasciato qualche dichiarazione sull’episodio che ha deciso Milan Spezia. Le sue dichiarazioni

Massimo Mauro ha parlato così di Milan-Spezia e dell’arbitro Serra. Le sue parole a Tutti Convocati.

MILAN – «Questo episodio per il Milan avrà davvero influenza, è anche accaduto all’ultimo minuto. Il campionato è bello non per qualità di gioco ma per pathos.»

SERRA – «La differenza tra un arbitro che diventerà grande e uno normale sta in quei particolari lì, se hai personalità di attendere di fischiare e non hai fretta di fischiare per ogni mezzo fallo diventi un grande arbitro.»