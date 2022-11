Milan Spezia in tv e streaming: dove vederla

Milan Spezia streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A

Il Milan affronterà lo Spezia nella tredicesima giornata di Serie A. Un match importante per i rossoneri, desiderosi di riscattare la sconfitta contro il Torino dopo il bel successo in Champions League.

Calcio d’inizio oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la gara in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), in streaming su Dazn, Sky GO e Now TV e in cronaca testuale su MilanNews24.com.