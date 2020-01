Coppa Italia, Milan-SPAL LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-SPAL, diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca in tempo reale Coppa Italia 2019/2020

Milan-SPAL: dopo la bella vittoria di campionato, ottenuta in trasferta contro il Cagliari, adesso i rossoneri si apprestano a fare il loro debutto ufficiale in questa nuova edizione della Coppa Italia. In un match valido per gli ottavi di finale, il Milan ospiterà la SPAL. La gara si terrà mercoledì 15 gennaio alle ore 18:00. Si tratta di un appuntamento importante per il Diavolo, che dovrà dimostrare si essere finalmente abile a dare una dignitosa continuità di risultati. Milan-SPAL live: non dimentichiamo inoltre che quest’anno, vista la situazione quasi compromessa in campionato, la Coppa Italia può diventare un obiettivo principale per Ibrahimovic e compagni.

Milan-SPAL, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 18:00

Milan-SPAL, formazioni ufficiali

MILAN (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. A disposizione: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Ibrahimovic, Maldini, Leao, Suso. All.: Pioli

SPAL (3-5-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic, Strefezza, Murgia, Tunjov, Dabo, Igor, Jankovic; Paloschi, Floccari. A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Valoti, Zanchetta, Cuellar. All.: Semplici

Milan-SPAL, probabili formazioni e prepartita

MILAN – Dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato, Pioli sceglie di affidarsi nuovamente al 4-4-2. Tra i pali ci sarà Antonio Donnarumma, che ha vinto il ballottaggio con Begovic per sostituire il fratello Gigio infortunato. In difesa debutto immediato per Kjaer, che giocherà a fianco di Romagnoli. Conti prenderà il posto di Calabria sulla fascia destra della difesa, mentre a centrocampo Krunic e Bonaventura hanno avuto la meglio su Kessie e Calhanoglu. Panchina per Ibrahimovic: titolari saranno Piatek e Leao.

SPAL – 3-5-2 per gli uomini di Semplici. Icari, Vicari e Tomovic costituiranno la linea difensiva. I cinque di centrocampo saranno invece Strefezza, Murgia, Valdifiori, Dabo e Jankovic. Coppia d’attacco invece sarà, probabilmente, composta da Floccari e Paloschi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2) – A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rafael Leão, Piatek. A disposizione: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessié, Paquetá, D. Maldini, Suso, Rebić, Ibrahimović. All.: Pioli.