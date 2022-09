Milan, sosta maledetta. Da Tonali a Maignan, tutti gli infortuni

Una sosta decisamente sfortunata per il Milan, che ha visto diversi titolari abbandonare i ritiri delle proprie nazionali per infortuni

Per il Milan è fin qui una sosta decisamente poco fortunata. La notizia di ieri dell’infortunio al polpaccio di Mike Maignan è solo l’ultima di una serie di problemi fisici che ha coinvolto diversi titolari.

Come riporta Tuttosport, il più grave sembra essere Theo Hernandez, che ha accusato uno stiramento del lungo adduttore destro. Difficile ancora quantificare i tempi di recupero, ma sarà out contro l’Empoli. Oggi a Milanello verrà valutato Tonali, che ha accusato un affaticamento muscolare. Sale l’ansia intanto per Kjaer, sostituito alla mezz’ora di Croazia-Danimarca per un problema alla caviglia.