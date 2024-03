Milan Slavia Praga, Ibrahimovic presente a San Siro: ecco cosa ha fatto nel pre-partita

Milan Slavia Praga, Ibra sempre con i rossoneri: l’ex attaccante presente a San Siro per il match di Europa League

Ibrahimovic non lascia la sua squadra. Il Senior Advisor di RedBird , non inserito formalmente nell’organigramma nel club rossonero, è presente a San Siro per osservare Milan Slavia Praga e caricare la squadra in questo percorso europeo.

Lo svedese è ormai fisso al seguito del Milan e, forse anche grazie alla sua forza mentale, i risultati dei rossoneri sono decisamente migliorati. Nel pre-partita del match ha seguito l’allenamento a bordo campo con Furlani.