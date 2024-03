Milan Slavia Praga, i cechi sono arrivati a Milano: e celebrano l’atterraggio così FOTO

Milan Slavia Praga, i cechi sono arrivati a Milano: e celebrano l’atterraggio così. La FOTO scattata su BeReal

Lo Slavia Praga è arrivato a Milano per disputare nella giornata di giovedì il match contro il Milan. A riportarlo è il profilo ufficiale del club che ha pubblicato foto e video dell’arrivo in Italia.

In particolare, il cechi hanno pubblicato la foto del BeReal, social famoso per la condivisione di foto. I giocatori sono ritratti mentre gesticolano, lo stereotipo italiano per eccellenza all’estero.