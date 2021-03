Milan, si valutano le opzioni sulla fascia destra: spunta un nome

Il Milan è in fase di valutazione per quanto riguarda un ruolo che dovrà essere rinforzato: la fascia destra d’attacco

Il Milan è in fase di valutazione per quanto riguarda un ruolo che dovrà essere rinforzato: la fascia destra d’attacco in questa stagione ha mostrato alcune lacune, con Saelemaekers e Castillejo spesso discontinui. Per questo motivo Maldini sta cercando profili che possano tornare utili a Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Orsolini e sarebbero disposti ad offrire 18 milioni al Bologna.