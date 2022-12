Milan, si studia il ritorno di Maignan: la situazione. Pioli deve valutare il ritorno del portiere in campo, da Dubai a Salerno

Si lavora per il ritorno di Maignan tra i pali del Milan. L’obiettivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è avere il portiere a disposizione alla prima di campionato post Mondiale contro la Salernitana.

Per raggiungere questo traguardo, non c’è ancora la strategia: dubbi sulla titolarità nei test contro Arsenal e Liverpool, o rivederlo direttamente in Serie A.