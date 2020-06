Milan, si riparte da Theo Hernandez (tralasciando le sirene di mercato)

Il punto fermo del Milan per eccellenza in questa stagione è stato sicuramente Theo Hernandez. Si riparte con lui

Il punto fermo del Milan per eccellenza in questa stagione è stato sicuramente Theo Hernandez. Lecito scommettere ancora su di lui alla ripresa del campionato (in Coppa Italia sarà squalificato). Con Zlatan Ibrahimovic fermo ai box e una condizione fisica generale non ancora ottimale, Stefano Pioli si affiderà ancora ciecamente al proprio terzino sinistro. Il modulo – confermato ancora il 4-4-2 – garantirà come sempre grande spazio di manovra per il francese. Da parte propria, la società, al momento non sembra disposta ad ascoltare nessun tipo di offerta per il proprio gioiello.