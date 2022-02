Milan, si parla francese: mezza squadra dalla Ligue 1 per l’esplosione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan parla francese. Mike Maignan e Giroud sono stati gli uomini decisivi nel derby, i rossoneri continuano a pescare oltre le Alpi

Un Milan che negli ultimi anni è diventato sempre più francese. Come riportato da Tuttosport, sono sempre più i giocatori francesi o provenienti dalla Ligue 1 che in rossonero trovano la consacrazione. I primi due sono Giroud e Maignan, veri uomini derby.

A questi si aggiungono Bennacer (nato in Provenza), Kalulu e Leao, portoghese ma preso dal Lille. E non saranno gli ultimi. I lavori di Moncada e Massara potrebbero portare ad altri gioielli come Botman, Renato Sanches e Jonathan David.