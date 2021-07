Milan si continua a trattare per Bakayoko: le ultime

Bakayoko vuole lasciare Londra, il songo del francese è tornare a vestire la maglia del Milan. Il punto

Il Milan continua a trattare Bakayoko. Nei prossimi giorni il Chelsea – come fatto per Giroud – annuncerà il rinnovo unilaterale del contratto del francese facendo leva su una clausola presente nel suo contratto ma ciò non assicurerà un futuro londinese all’ex Napoli.

La volontà di Bakayoko è quella di giocare con continuità e la meta più ambita è ovviamente Milano e il Milan dove ha ancora ottimi ricordi. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera nella prossima settimana potrebbe esserci un’accelerazione nelle trattative.