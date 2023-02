Milan, settore giovanile: ecco il programma del weekend. Tutte la partite di domeniche, quasi tutte in trasferta

Ecco il programma del settore giovanili del Milan per questo weekend, con tutte le partite disputate di domenica, come riportato su acmilan.com:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 12 FEBBRAIO

UNDER 14: 2ª giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 10.00 – CS Comunale (Veduggio con Colzano)

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 11.00, CS Bortolotti (Ciserano)

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Frosinone-Milan, ore 13.00 – Cittadella dello Sport (Ferentino)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Napoli-Milan, ore 14.30 – Stadio Landieri (Scampia)

UNDER 18: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 – KONAMI Youth Development Centre (Milano)

UNDER 17: 6ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 16: 4ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 15.00 – CS Bortolotti (Ciserano)