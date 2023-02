Milan, settore giovanile: ecco il programma di domani. Si apre il programma con il derby contro l’Inter dell’Under 14

Ecco il programma del settore giovanile del Milan di domani, come riportato da acmilan.com:

DOMENICA 26 FEBBRAIO

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.15 – Via Cilea, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco, ore 15.00 – PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata – Fase interregionale, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – Via Sogare, Verona