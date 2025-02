Condividi via email

Milan, la Roma tenta il colpo grosso per la loro panchina: si tratta di una leggenda rossonera. Le ultimissime notizie

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna che riguarda la Roma. Come riportato dal As i giallorossi starebbero fare un serio tentativo per convincere Carlo Ancelotti, allenatore che con il Milan ha vinto due Champions League.

La famiglia Friedkin si sarebbe mossa in prima persona per convincere il tecnico. Carlo Ancelotti, nella sua carriera da giocatore, ha indossato la maglia della Roma e la fascia da capitano.