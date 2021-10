Prova di forza Milan: tre sfide per capire quanto vale

Nel giro di una settimana il Milan affronterà Roma, Porto e Inter: tre sfide importanti per capire quanto valgono davvero i rossoneri

Milan quanto vali? Stasera la Roma all’Olimpico, mercoledì il Porto in Champions, infine domenica il derby: tre partite in otto giorni

che valgono un pezzo di stagione e che daranno la dimensione autentica di questo Milan e dei suoi sogni. La parola scudetto non è più proibita ed è giusto così, perché a questo punto nascondersi non avrebbe più molto senso e soprattutto non servirebbe a nulla.

Il Corriere della Sera lo definisce un crash test da non fallire. In casa la squadra giallorossa è però imbattutae soprattutto è l’unica che fin qui ha saputo fermare il lanciatissimo Napoli. Il Milan contro il Torino è uscito da San Siro senza prendere gol: la solidità difensiva è

fondamentalesesivuolepuntare ai grandi obiettivi. Stasera sarà fondamentale ripetersi per lanciare definitivamente le ambizioni del ‘Diavolo’ rossonero verso uno scudetto che manca da tanto, troppo, in bacheca.