Milan, senti Fabio Caressa: «Il lavoro di Pioli merita rispetto»

Il noto telecronista di Sky Sport ha parlato della questione legata all’approdo del tecnico tedesco al Milan per la prossima stagione

Dopo le dichiarazioni rilasciate a proposito dell’ipotesi Rangnick al Milan, il noto telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, è tornato sull’argomento, in vista dell’imminente ripresa della Serie A.

Intervistato da Massimo Sarti per il quotidiano Leggo, Caressa ha dichiarato: «Al Milan non so a che punto sia la questione Rangnick ma di certo il lavoro di Pioli merita rispetto». Infine una considerazione anche su Gattuso dopo il suo trionfo in Coppa Italia: «Non c’è persona che lo conosca e ne parli male. Ha raccolto l’abbraccio e la vicinanza di tutti perché se lo è meritato».