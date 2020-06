Coppa Italia, Napoli campione: la rivincita di Gattuso

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia dopo i calci di rigore contro la Juventus: la rivincita meritatissima di mister Gattuso

Il Napoli è campione della Coppa Italia. Gli azzurri hanno sconfitto in finale la Juventus ai calci di rigore. I tempi regolamentari, terminati 0-0, non hanno saputo decretare una squadra vincitrice. Dal dischetto invece il risultato è stato netto: 4 a 2. Fatali per i bianconeri gli errori di Dybala e Danilo.

E’ la rivincita giusta e strameritata per mister Gattuso, che dopo le terribili vicissitudini personali riesce a prendersi una piccola rivincita. Ricordiamo che già con il Milan Ringhio era riuscito ad arrivare in finale in Coppa Italia, salvo poi arrendersi proprio contro la Juventus. Oggi i conti sono stati regolati.