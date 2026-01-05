Il Milan è da Scudetto? Giaccherini e Hernanes non hanno dubbi: ecco le loro parole

Il Milan è da Scudetto? Ne discutono così Giaccherini ed Hernanes: ecco le parole dei due ex calciatori

Il dibattito sulla lotta al vertice in Serie A si accende e vede il Milan come protagonista assoluto nelle previsioni degli addetti ai lavori. Durante l’ultimo appuntamento con il programma Vamos su DAZN, due ex calciatori di rilievo come Emanuele Giaccherini e Hernanes si sono espressi in modo netto sulle gerarchie del campionato. Entrambi concordano sul fatto che la compagine rossonera abbia tutte le carte in regola per arrivare davanti a tutti, grazie a una combinazione di solidità tattica e talento individuale.

Giaccherini ha puntato tutto sulla gestione e sulla fase difensiva, elementi storicamente cari al tecnico livornese: «Il Milan è la favorita allo scudetto per Allegri, che è l’allenatore più vincente. Per il fatto che gioca una partita alla settimana e per il fatto che alla fine del campionato sarà la miglior difesa». L’ex esterno azzurro ha poi ribadito un concetto chiave del calcio italiano: «Vincerà ancora una volta la migliore difesa», individuando nel minor numero di impegni infrasettimanali un vantaggio competitivo determinante.

Milan, la profezia di Hernanes: decisivi i singoli e la filosofia di gioco

Sulla stessa lunghezza d’onda si è schierato il “Profeta” Hernanes, che conosce bene i metodi di Allegri per aver vinto con lui in passato. Il brasiliano ha voluto premiare non solo l’organizzazione, ma anche la qualità della rosa milanista.

Secondo l’ex centrocampista, la forza dei singoli sposta l’ago della bilancia: «Anche secondo me è il Milan perché ha più giocatori decisivi e perché gioca il calcio più unito alla sua filosofia». Hernanes ha poi chiuso la sua analisi citando l’importanza dell’estremo difensore: «Ha un portiere in grandissima forma». Con una retroguardia impermeabile e campioni capaci di risolvere il match in ogni istante, il Milan sembra aver convinto anche i critici più esigenti della sua superiorità tecnica e mentale.