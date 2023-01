Milan, sconfitta per 5-1 a San Siro: non subiva cinque reti dal 1997. Il dato sulla sconfitta subita in casa contro i neroverdi

Una delle sconfitte più pesanti della storia del Milan, quella patita contro il Sassuolo, che vince in casa del diavolo per 5-1. Era da 26 anni che i rossoneri non subivano almeno 5 gol a San Siro.

L’ultima volta fu il 6 aprile 1997, quando la Juve vinse 6-1: doppietta di Jugovic e Vieri, poi Amoruso e Zidane a segno per i bianconeri e Simone per il Milan.