Milan, Scamacca e Berardi nel mirino: pronta l’offerta e fissato l’incontro

Il Milan pianifica il doppio colpo Scamacca-Berardi dal Sassuolo. Il club rossonero ha preparato l’offerta

Il Milan segue con interesse le situazioni relative ai due gioielli del Sassuolo Gianluca Scamacca e Domenico Berardi. Secondo la Gazzetta dello Sport, per i due è pronta un’offerta complessiva di 45 milioni (30 per l’attaccante, 15 per l’esterno).

Fissato anche l’incontro con il d.s. neroverde Carnevali, con cui ci sarà da trattare. Per l’attaccante vi è un inserimento nella grande concorrenza di altri club, mentre per Berardi il Milan può rappresentare un’ultima chance di giocare in una grande squadra.