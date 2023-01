Milan Sassuolo, ci sarà spazio per Rebic? La risposta di Pioli. Ecco come risponde il tecnico rossonero sulle novità di formazione

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della possibile presenza di Ante Rebic nella formazione contro il Sassuolo.

REBIC – «Tutti i giocatori si devono sentire pronti per superare questo momento. Tutti devono essere pronti per aiutare la squadra in qualsiasi momento. Oggi abbiamo ancora un allenamento importante e deciderò»

