Milan Sassuolo, pagelle Theo Hernandez: «Atteggiamento sbagliato». Ecco i voti del quotidiano per il terzino francese

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Theo Hernandez, dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo:

La Gazzetta dello Sport: 4 – «La fascia sinistra è stata il ventre molle del Milan. Berardi incontenibile, Hernandez non ha spinto come da né ha difeso come avrebbe dovuto»

Corriere dello Sport: 4 – «Berardi è suntuoso, ma lui perde il duello innanzitutto per l’atteggiamento sbagliato»