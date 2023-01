Milan Sassuolo, gioie e dolori da Giroud: le pagelle. Il gol ritrovato ma colpevole nella rete di Berardi, ecco i voti dei quotidiani

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Olivier Giroud, dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo:

La Gazzetta dello Sport: 5,5 – «Gli annullano un gol per fuorigioco millimetrico, un altro lo segna. È colpevole sulla rete di Berardi, non lo marca come dovrebbe. Sempre però in riemersione dall’abisso»

Corriere dello Sport: 5,5 – «Quando incorna l’1-2, in tanti scommettono che sia l’inizio della rimonta. Invece, proprio lui si addormenta su Berardi, che firma l’1-3»