Milan Sassuolo, c’è De Ketelaere: il belga torna titolare dopo 4 mesi. Le scelte di formazioni di Pioli e il ritorno del belga

Cambi importanti di formazione per Stefano Pioli in vista di Milan-Sassuolo. Il primo cambio è sulla trequarti: non c’è Brahim Diaz, ma c’è Charles De Ketelaere.

Il tennista belga torna titolare dopo quattro mesi di assenza dalla formazione titolare.