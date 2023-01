Milan Sassuolo, il dato che vede le due squadre ai due estremi opposti. Il dato che riguarda le reti segante nel match

Alla vigilia di Milan-Sassuolo, il sito ufficiale del club rossonero rilascia una statistica sulle due squadre, che si trovano all’opposto.

Ecco il dato: «Milan e Sassuolo sono due squadre sostanzialmente agli opposti nella distribuzione temporale dei gol segnati in questa stagione. I rossoneri sono terzi per marcature nei primi 15′ di gioco (sette, il 20% delle reti segnate in totale) mentre la squadra di Dionisi è andata in gol solo due volte in avvio di partita. Una, però, è arrivata nell’ultimo incontro (Ferrari al 13′ contro il Monza), mentre i rossoneri non segnano in avvio dalle due reti contro la Salernitana a inizio mese. Andare a segno nei primi minuti è anche un buon auspicio: la squadra di Pioli ha sempre vinto le partite in cui è andata in gol nei primi 15′ di gioco, cogliendo cinque vittorie in cinque occasioni».