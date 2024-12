Milan Sassuolo, 2 big rossoneri saranno assenti in Coppa Italia: la rivelazione di Fonseca a Milan Tv per la partita di domani

Fonseca nella sua intervista a Milan Tv per presentare la partita di Coppa Italia col Sassuolo in programma domani ha annunciato che 2 big del Milan saranno assenti.

DUE ASSENTI – «Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo non ci sarà per una contusione al piede: metterò in campo una squadra per vincere».

