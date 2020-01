Milan-Sampdoria, sfilata di ex a San Siro per il debutto di Ibra

Oggi il Milan riprenderà il campionato ospitando a San Siro la Sampdoria: saranno presenti molti ex in occasione del debutto di Ibra

Ci siamo, finalmente il campionato riprende. Il Milan oggi pomeriggio ospiterà a San Siro la Sampdoria e sarà obbligato a dimostrare una reazione dopo la cocente e umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta prima di Natale. La gara di oggi però non è una come le altre, bensì coinciderà con il debutto di Zlatan Ibrahimovic, per la seconda volta, con la maglia rossonera.

Lo svedese partirà dalla panchina, ma entrerà sicuramente a gara in corso in una cornice che registrerà circa 60.000 spettatori. In occasione di questo particolare evento, come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi al Meazza saranno presenti diversi ex. Da Galliani a Seba Rossi, Eranio, Nocerino e Tassotti, oltre anche probabilmente alla moglie di Zlatan, Helena, con i due figli della coppia.