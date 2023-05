Milan Sampdoria, record personale per Leao: il dato clamoroso. Il portoghese è sempre presente nelle azioni offensive rossonere

Gol e assist per Rafael Leao in Milan Sampdoria, che segna un nuovo record personale. Record di partecipazioni a gol per il portoghese in un singolo torneo di Serie A: 21 (13 reti, 8 assist), come riportato da Opta.

Prima di lui, l’ultimo giocatore del Milan ad aver preso parte a 20+ gol nello stesso massimo campionato era stato Ibrahimovic: 34, nel 2011/12.