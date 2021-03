Milan-Sampdoria: Ranieri ha già fatto una scelta per la sfida

Milan, Sampdoria – Claudio Ranieri dovrà valutare la condizione dei propri giocatori impegnati nelle Nazionali

MILAN-SAMPDORIA – Claudio Ranieri dovrà valutare la condizione dei propri giocatori impegnati nelle Nazionali, ma quasi certamente non farà a meno di Candreva per la sfida contro il Milan.

Antonio Candreva è il laterale che ha giocato di più dall’inizio del nuovo anno. Nel 2021 è sceso in campo in tutte le partite della Sampdoria: delle 14 gare, in cui ha, inoltre, realizzato quattro gol e tre assist, solo in due occasioni non è stato titolare (contro Fiorentina e Atalanta). Ranieri, dunque, difficilmente rinuncerà all’ex Inter che assapora già aria di derby.