Milan Sampdoria: La Gumina non ci sarà. L’attaccante vicinissimo al Como

La Sampdoria è in procinto di cedere Antonino La Gumina. Non convocato contro l’Alessandria, l’attaccante a un passo dal Como

Antonino La Gumina non prenderà parte al match tra Milan e Sampdoria. L’attaccante blucerchiato non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro l’Alessandria e la dirigenza genovese spera di chiudere la trattativa che porterà il calciatore a Como già domani.

Operazione in chiusura, come raccontato da sampnews24.com